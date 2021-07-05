وفد أمني عراقي رفيع يصل إلى نينوى للاطلاع على خطة حماية أبراج نقل الطاقة

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وصل وفد أمني عراقي رفيع إلى محافظة نينوى للاطلاع على خطة حماية أبراج نقل الطاقة.

وذكرت العمليات المشتركة في بيان مقتضب، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين، أن "وفدا أمنيا رفيعا برئاسة نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة نينوى لمتابعة الوضع الأمني وتنفيذ خطة حماية البنى التحتية العاملة في مختلف مناطق محافظة نينوى".

وأضاف البيان أن الوفد يضم قائد القوة البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الأمنية

وشهدت الآونة الأخيرة عمليات متتالية تنفذها عناصر إرهابية لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات العراقية.

وكان العراق قد شهد فجر الجمعة الماضية توقفا تاما للطاقة الكهربائية في البلاد بسبب خلل فني وأعمال تخريب طالت أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل جماعات إرهابية ومخربين.