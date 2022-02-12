روسيا: سنعلن قرارنا بشأن صفقة الحبوب في الوقت المناسب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو ستعلن عن قرارها بشأن صفقة الحبوب في الوقت المناسب.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: «لم نعلن رسميًا بعد عن القرار، سواء بتمديد أو عدم تمديد صفقة الحبوب»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «سنعلن عن ذلك في الوقت المناسب. لا يزال هناك وقت. كما لا يزال هناك متسع من الوقت لتنفيذ الجزء المتعلق ببلدنا من الاتفاقية».

وتابع: «حتى الآن، لم يتم تنفيذ هذا الجزء، وبالتالي، في هذا الوقت، للأسف، لا توجد أسباب محددة لتمديد الصفقة».

يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.

كما ينص الجزء الثاني «مذكرة روسيا - الأمم المتحدة»، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام «سويفت» العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا «توغلياتي أوديسا» وعدد من الإجراءات الأخرى.

وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الآن.