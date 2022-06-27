ضبط وإزالة مخالفات بناء عقار بطريق المنصورية بحي الهرم

رصدت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، منشور متداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شروع أحد المواطنين بالقيام ببناء حوائط ومخالفات بناء بعقار بمنطقة نزله السمان بحي الهرم، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وأجهزة الرصد والمتابعة بإجراء المعاينات الميدانية وفحص موقع الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفة.

وبناء على تكليفات محافظ الجيزة، فقد تم ضبط المخالفة وهي بعقار بطريق المنصورية وليس بمنطقة نزلة السمان وتمت إزالة المخالفة بالكامل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالمواجهة الحازمه لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لأي مخالفة يتم ضبطها.

يُذكر أن المحافظة أزالت مركز ومدينة العياط حالات تعد وبناء مخالف عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 80م بارتفاع 4م بناحية عزبة على بك نطاق الوحدة المحلية بطهما والثانية عبارة عن حوائط حاملة بالدور الأول فوق الأرضي دون ترخيص على مساحة 60م بارتفاع 4م بناحية قرية بمها بالإضافة إلى إزالة صبه خرسانية دون ترخيص على مساحة 60م بقرية طهما.

كما تم تنفيذ ٣ حالات إزالة رصدتهم المتغيرات المكانية ضمت أزاله في المهد صبه سقف ومباني دور أول فوق الأرضي وتعدى على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات شملت إزالة حوائط بالدور الأول أعلى الأرضي بعقار بقرية كفر قاسم وحالة تعد بالبناء والمخالفة عبارة عن حوائط حاملة من البلوك الأبيض بارتفاع 3م على مساحة 175م بقرية كفر حميد وإيقاف حالة شروع في البناء خارج الحيز العمراني بقرية العطف.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم ضبط ٤ حالات بناء مخالف ضمت إزالة ٣ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالكوم الأخضر بالإضافة إلى فك سقف الدور الأول فوق الأرضي لعقار مخالف بشارع ذبادي من شارع دولسي بمركز ومدينة أوسيم.

وعن مركز ومدينة البدرشين تمت إزالة تعدى على الأرض الزراعية بعمل سملات عبارة عن صبه خرسانية تمهيدا للبناء على مساحة قيراط بناحية منشاة دهشور مركز البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط وإزالة مخالفة بناء بناحية بني سلامة عبارة مبني عشوائي بالطوب في المهد على مساحة 60م علي أراض زراعية، وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.