الفنان حمزة العيلي: كل عمل فني أقدمه يمثل ميلادا جديدا لموهبتي



قال الفنان حمزة العيلي، إنّ كل عمل فني يُقدمه يكون بمثابة اكتشاف أو ميلاد جديد لموهبته الفنية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الستات» عبر شاشة «النهار»، اليوم الأربعاء، أنّ يخوض مغامرة كبيرة في مجال التمثيل، تتمثل في عدم سيره على وتيرة واحدة، لكنه يسلك أكثر من اتجاه.

وأوضح أنّ المسلك الذي يتبعه الفنان على هذا النحو يجعله محيرا بشكل كبير أمام الجمهور، مشيرا إلى أنّه يحمل هم أي دور فني يشارك فيه.

وقيَّم العيلي، نسبة النجاح التي حققها بأنها في حدود 50% أو 60%، لافتا إلى أنه يُشارك في الكثير من الأعمال في وقت واحد، ما يجعله تحت ضغوط شديدة جراء تزامن التصوير.

يُشار إلى أنّ آخر أعمال حمزة العيلي الفنية كانت مشاركته في مسلسل رسالة الإمام الذي خاض السباق الدرامي الرمضاني الماضي، وهي مشاركة وُصفها الكثير من النقاد بأنها كانت ناجحة.