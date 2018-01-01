محافظ أسيوط: تنفيذ 10 مشروعات خدمية بتكلفة 385 مليون جنيه

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات تطوير المواقف والأسواق الحضرية بمختلف مراكز المحافظة، والتي يجري تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي بإجمالي 10 مشروعات، بتكلفة تقديرية بلغت 385 مليون جنيه.

ويستهدف المشروع بحسب بيان للمحافظة اليوم، تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا.

وأجرى اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، جولة ميدانية تفقد خلالها مواقع المشروعات التي سيجري تنفيذها بمركز القوصية وبعض القرى التابعة لها لبيان صلاحية تلك المواقع، فضلًا عن الوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها على الطبيعة؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات طرح تلك المشروعات للتنفيذ خلال الأسابيع القادمة.

شارك في الجولة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ويحيى زكريا أبورحمة مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظة، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق الكامل من خلال وحدة التنفيذ بالمحافظة وجميع الجهات المعنية ورؤساء المراكز والأحياء لاختيار المشروعات التي سيجرى تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية.

وأكد أن الدولة تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكل المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز وتسهيل الإجراءات أمام التنفيذ وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.

ونوه بأنه جار تنفيذ ربط الخطة الاستثمارية للمحافظة مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة مع مراعاة ربطها بـ"رؤية مصر 2030" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.