تقرير: إسرائيل ترفض طلب حماس بتقديم التزام خطي باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني

قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع، أبلغ الوسطاء في الدوحة رفض طلب حماس بتقديم التزام خطي باستمرار مفاوضات المرحلة الثانية بلا قيد زمني.

كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلاف يتعلق بمدة المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن شروط المرحلة الثانية التي يجب أن تؤدي إلى هدوء مستدام، وفقا لشبكة الجزيرة".

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تقرر أن يغادر الفريق الأسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فجوات بين الطرفين.

وكانت "صحيفة وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عن مصدر مطلع قوله، إن مسؤولين في الموساد قالوا إنهم متفائلون بأن مجلس الوزراء سيقبل مقترح الصفقة.

وقالت الصحيفة إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق بسبب التغير في حسابات المعارك، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية "تدرك أن مكاسب مواصلة القتال ضئيلة للغاية، وقد تكون سلبية".