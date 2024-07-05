الملك تشارلز الثالث يكلف كير ستارمر بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة

أعلن القصر الملكي في بريطانيا، اليوم الجمعة، تعيين كير ستارمر رئيسا لوزراء بريطانيا.

وكلف الملك تشارلز الثالث، رسميا كير ستارمر بتشكيل حكومة بريطانية جديدة، بعد لقائهما اليوم، في أعقاب فوز العمال بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس، والإطاحة بحزب العمال الذيبقي في السلطة لمدة 14 عاما.

كير ستارمر، هو محامي حقوقي الذي ينحدر من بلدة صغيرة جنوب إنجلترا،وشغل منصب مستشار للشرطة في أيرلندا الشمالية بعد اتفاق الجمعة العظيمة، الذي جرى توقيعه عام 1998. لكن بعد ذلك أصبح مدعيا عاما. وعلى مدار خمسة أعوام، شغل منصب مدير النيابات العامة لإنجلترا وويلز.

دخل ستارمر عالم السياحة، منذ 9 أعوام فقط، ومنذ تتويجه زعيما لحزب العمال البريطاني عام 2020، قاد حزبه بعيدا عن أسوأ هزيمة انتخابية في نحو قرن ليصبح قوة مهيمنة في السياسة البريطانية.

ويعتبر ستارمر أو زعيم عمالي يفووز بانتخابات عامة في المملكة المتحدة منذ نحو 20 عاما، منذ توني بلير عام 2005. وعلى مدار القرن الماضي، كان حزب العمال في المعارضة أكثر منه في السلطة.