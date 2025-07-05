-رئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي والأعضاء يتقدمون باستقالتهم رسميا للمحافظ

التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مع أعضاء مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي، وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر النادي في ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بحكم محكمة النقض الأخير، والذي قضى بإنهاء العلاقة الإيجارية للنادي لصالح المحافظة.

وحضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية والقانونية والشخصيات العامة، من بينهم اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، بجانب المهندس مجدي سليم رئيس مجلس إدارة النادي وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس الإدارة، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء، أن المحافظة حريصة على تنفيذ أحكام القضاء بكل احترام وفي إطار القانون، دون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على استقرار النادي أو استمرار أنشطته المتنوعة، مشددًا على أنه "لا مساس بحقوق أحد"، وأن مصلحة الأعضاء والعاملين تأتي في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، تضع دعم الشباب والرياضة في صدارة اهتماماتها، مؤكدًا التزام المحافظة بالحفاظ على الكيانات الرياضية التاريخية، ومنها نادي أسيوط الرياضي، بما يمثله من قيمة مجتمعية ورمز للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الأندية تمثل مراكز إشعاع حضاري وتنموي، وأن نادي أسيوط سيواصل أداء رسالته كمنبر حيوي يحتضن أبناء المحافظة ويعزز طاقاتهم ومهاراتهم.

من جانبه أعلن رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس تقديم استقالاتهم رسميًا؛ حرصًا على المصلحة العامة وتيسيرًا للإجراءات القانونية والتنظيمية؛ الخطوة التي قوبلت بتقدير بالغ من المحافظ، إذ ثمن جهود المجلس خلال الفترة الماضية، موجهًا لهم الشكر على ما قدموه من عطاء والتزام.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي وأعضاء الجمعية العمومية عن خالص تقديرهم للدعم الذي يقدمه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ولموقفه الإيجابي والبناء، مؤكدين ثقتهم الكاملة في حرص المحافظة على توفير سبل الدعم اللازمة لاستمرار مسيرة النادي الرياضية والمجتمعية المتميزة.

وأكد "أبو النصر"، أن المحافظة ستظل داعمة لكل مؤسسة تخدم الصالح العام، وأن قطاعي الشباب والرياضة سيظلان ضمن أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا أن أبواب النادي ستبقى مفتوحة أمام أعضائه وأنشطته، في أجواء مستقرة ومحفزة تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.