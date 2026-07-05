افتتاح منفذ جديد لجهاز مستقبل مصر في دمنهور بالبحيرة

افتتح جهاز "مستقبل مصر"، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بقيادة محمد مسعود، منفذًا جديدًا بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المنافذ الخدمية بنطاق المحافظة.

ويعد المنفذ هو الرابع والعشرون من نوعه من المنافذ الثابتة والمتحركة للجهاز على أرض البحيرة، كما يضم منتجات "خيرها" التي يقدمها جهاز مستقبل مصر بتشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية، ويتم طرحها بجودة متميزة وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بما يعزز جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالدور الوطني الذي يقوم به جهاز "مستقبل مصر" كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدةً أن هذه المنافذ تمثل أحد أهم الأدوات الفاعلة لضبط الأسواق، وتحقيق الاستقرار السعري، والتصدي لأي ممارسات احتكارية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في التوسع في إقامة المنافذ والمعارض السلعية بمختلف المراكز والمدن، لضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين بسهولة وبأسعار مناسبة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.