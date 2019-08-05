 جامعة القاهرة: انفجار منطقة قصر العيني ليس في معهد الأورام - بوابة الشروق
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جامعة القاهرة: انفجار منطقة قصر العيني ليس في معهد الأورام

تصوير: محمد عباس
تصوير: محمد عباس

نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 12:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 12:30 ص

أكدت جامعة القاهرة، أن الانفجار الذي دوى منذ قليل وقع خارج معهد الأورام ولا صحة لوقوع الانفجار داخله.

وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان مقتضب أن "المعلومات المبدئية أن الانفجار وقع خارج المعهد نتيجة تصادم عدد من السيارات".

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