جامعة القاهرة: انفجار منطقة قصر العيني ليس في معهد الأورام

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أكدت جامعة القاهرة، أن الانفجار الذي دوى منذ قليل وقع خارج معهد الأورام ولا صحة لوقوع الانفجار داخله.

وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان مقتضب أن "المعلومات المبدئية أن الانفجار وقع خارج المعهد نتيجة تصادم عدد من السيارات".