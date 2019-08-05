وزارة النفط العراقية تنفي أى علاقة لها بناقلة النفط المحتجزة لدى إيران

نفت وزارة النفط يوم الأحد علاقتها بناقلة النفط المحتجزة لدى السلطات الايرانية، مؤكدة أن هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لا تتعامل بها الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز إلى الأسواق العالمية، وإنما يختصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالمياً".

ونفى جهاد "علاقة الوزارة بالناقلة المحتجزة لدى السلطات الايرانية"، مشيرا الى ان "الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة".

وأكد أن "هذه الناقلة تعد من الناقلات الصغيرة التي لا تتعامل بها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية".

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت في وقت سابق اليوم الأحد بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن احتجاز سفينة في مياه الخليج تنقل 700 ألف لتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن ناقلة النفط التي تم احتجزها عراقية.