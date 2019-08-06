 كينيا: زيادة واردات السكر إلى 200 ألف و442 طنًا خلال النصف الأول من عام 2019 - بوابة الشروق
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كينيا: زيادة واردات السكر إلى 200 ألف و442 طنًا خلال النصف الأول من عام 2019

نيروبي - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 10:34 م

شهدت واردات كينيا من السكر ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد انخفاضها إلى حد كبير خلال عام 2018، حيث وصل حجم واردات نيروبي من السكر إلى 200 ألفًا و442 طنًا خلال تلك الفترة من العام الحالي.

وقال القائمون على صناعة السكر في كينيا - في بيان مشترك اليوم الاثنين: "إن زيادة حجم واردات كينيا من السكر هذا العام ساهم بشكل كبير في سد العجز في الأسواق المحلية بسبب نقص المخزون؛ مما أدى إلى انخفاض سعر السكر في الوقت الذي زادت فيه أسعار السلع الغذائية منذ مارس الماضي".

وكانت كينيا قد أنتجت 491 ألف طن سكر خلال العام الماضي، حيث أن القدرة الإنتاجية لقطاع صناعة السكر في كينيا والذي يعمل فيه ما يقرب من 6 ملايين شخص تصل إلى 650 ألف طن سنويا.


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