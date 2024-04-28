الصحة تنفي هجرة الأطباء من نظام التأمين الصحي الشامل: كلام غير دقيق

رد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول «أسباب هجرة الكثير من الأطباء من نظام التأمين الصحي الجديد رغم ارتفاع الأجور؟».

ونفى خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر «ON E» مساء السبت، هجرة الأطباء من نظام التأمين الصحي الجديد، مؤكدا أنه لم يتلق أية معلومات عن امتناع الأطباء عن المشاركة في نظام التأمين الصحي الجديد.

وأوضح أنه تلقى فقط طلبات من أطباء التكليف للتكليف في منظومة التأمين الصحي الجديدة، معقبا: «لم ينمو إلي علمي امتناع عن المشاركة في التأمين الصحي، كل ما يأتيني هو رغبة أطباء التكليف تحديدا بالتكليف في منظومة التأمين الجديدة».

وشكك «عبد الغفار» في صحة استبيان نقابة الأطباء الذي أشارت إليه الإعلامية لميس الحديدي حول «رفض 80% من الأطباء العاملين بنظام التأمين الصحي في المحافظات التي تم تطبيق النظام فيها لتجديد عقودهم».

وأكد أن هذه المعلومات غير دقيقة، قائلا: «كلام غير دقيق، هذا الأمر يشبه موضوع هجرة 11 ألف طبيب من مصر كل عام! هذا الرقم 11 ألف قطعا غير صحيح».

وأوضح أن مصر ليست الدولة الأولى من حيث عدد الأطباء المصريين في إنجلترا، كما يشاع، بل هي الدولة السادسة، لافتا أن عدد الأطباء المصريين في إنجلترا يبلغ 4300 طبيب فقط، وفقًا لإحصاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية لعام 2023.