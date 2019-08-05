محافظ سوهاج: إزالة 688 حالة تعد ضمن الموجة الـ13 لاسترداد حق الشعب

محافظ سوهاج يدعو طالبي تقنين أراضي الدولة لاستكمال الإجراءات

محافظ سوهاج : استرداد 304 فدان و83 ألف متر .. ضمن الموجة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عن إزالة 688 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية، وحرم النيل والوحدات المحلية، ضمن الموجة ال13، والتى بدأت 24 يوليو الماضي، لاسترداد حق الشعب، وإزالة أية تعديات على أراضي أملاك الدولة.

وكشف الأنصاري عن إزالة 631 حالة تعد بالبناء على مساحة 83 ألف 284 مترا مربعا أملاك دولة، منها 132 حالة تتبع ملكيتها إلى مديرية الري بمراكز "جرجا، ودار السلام، والمراغة" بمساحة 8093 متر مربع، و195 حالة تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ"أخميم، والمراغة، وجرجا، والبلينا، وساقلتة، والعسيرات، ودار السلام، وسوهاج" بمساحة 11590 مربع، بالإضافة إلى 91 حالة تتبع حماية النيل بـ"جرجا، وساقلتة، ودار السلام، والمراغة" بمساحة 9204 متر مربع.

ولفت إلى إزالة 57 حالة تعد بالزراعة على مساحة 304 فدان و6 قيراط و8 سهم أملاك دولة، مشيراً إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة.

ودعا محافظ سوهاج جميع المواطنين الجادين في تقنين أوضاع أراضي الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات.