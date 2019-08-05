أثارت زيارة النجمة العالمية جنيفر لوبيز لإسرائيل غضب عدد كبير من محبيها وخاصة جمهورها المصري، الذي طالب شركة "أوراسكوم" المنظمة بإلغاء حفلها في مصر؛ وجاء ذلك بعد أن أحيت حفلاً ضخماً في تل أبيب، الخميس الماضي، ضمن جولتها الغنائية "It’s My Party" احتفالاً بعيد ميلادها الـ ٥٠، وخلال الحفل رحبت بالجمهور ووجهت كلمات شكر وحب له قائلة باللغة العبرية :"شالوم، أنا أحب تل أبيب"، بينما عبر خطيبها أليكس رودريغيز أثناء حضوره الحفل عن حبه لدولة إسرائيل.

وتعرضت "لوبيز" لانتقادات واسعة بعد زيارتها لأراضي القدس العاصمة الفلسطينية المحتلة برفقة زوجها وأبنائها، ونشرها صور عبر حسابها على إنستجرام علقت عليها :" لأول مرة في الوطن الأم إسرائيل، أحببت هذا المكان"، كما نشرت صور ظهرت فيها وهي تؤدي طقوساً تلمودية أمام حائط البراق الإسلامي بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وجاءت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الإجتماعي معادياً للصور التي نشرتها "لوبيز"؛ حيث لقبها البعض بـ"الصهيونية"؛ لحبها للكيان الصهيوني وتجاهلها لحقوق الفلسطينيين، وطالب أحدهم بإلغاء حفلها في مصر قائلاً :"المفروض أوراسكوم تلغي الحفلة"، بينما علق أحدهم قائلاً: "جي.لو أنتي في فلسطين لا تنسي ذلك"، كما علق أحد أعضاء فرقة كايروكي المصرية عبر تويتر قائلاً: "‏للشرح أكتر، ياريت جنيفر لوبيز ما تجيش مصر، بعد حفلة إسرائيل".

للشرح أكتر، يا ريت جنيفر لوبيز ما تجيش مصر، بعد حفلة إسرائيل. — Hawary (@_Hawary) August 2, 2019

ولم يكتفي الجمهور المصري فقط بمهاجمة "لوبيز" بل كانت هناك ردود فعل لمحبيها من كل دول العالم، فعلقت إحداهن قائلة :" أعتقد إنك قد انتهيت ولن تعودي مغنيتي المفضلة بعد الآن؛ بسبب إنعدام الإنسانية لديك".

Well shit, I guess JLO is canceled now.

So tired of canceling my favorite artists because of their terrible humanity ugh 🤦🏻‍♀️ https://t.co/KnCYkhCDYU — Amina Awartani (@AminaAwartani) August 3, 2019



ومن جانبها، رحبت منظمة "Stand With Us" الصهيونية بحضور لوبيز إلى دولة إسرائيل، في تغريدتها عبر تويتر قالت فيها :"مرحبا بالنجمة العالمية جنيفر لوبيز التي وصلت إلى إسرائيل اليوم لإحياء حفل غنائي يوم الخميس".

وتابعت: "ناشطو حملة مقاطعة إسرائيل بذلوا جهوداً حثيثة وجمعوا آلاف التوقيعات على عريضة تطالب النجمة العالمية بإلغاء الحفل، ولكنها لم تكترث لهم، لن يستطيع أحد تشويه صورة إسرائيل أمام العالم".

مرحبا بالنجمة العالمية جنيفر لوبيز التي وصلت إلى إسرائيل اليوم لإحياء حفل غنائي يوم الخميس.

ناشطو "حملة مقاطعة إسرائيل" بذلوا جهوداً حثيثة وجمعوا آلاف التوقيعات على عريضة تطالب النجمة العالمية بإلغاء الحفل، ولكنها لم تكترث لهم.. لن يستطيع أحد تشويه صورة #إسرائيل أمام العالم. pic.twitter.com/xlDQ4394NK — StandWithUs Arabic قف معنا بالعربية (@SWUArabic) July 30, 2019

وشارت إلى الخطاب الذي أرسله مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، المنضمين لحركة "مقاطعة إسرائيل" العالمية، الداعمة لحقوق الفلسطينيين، إلى لوبيز الأمريكية، قبل ذهابها إلى إسرائيل؛ تطالبها فيه بإلغاء حفلها بتل أبيب، وإطلاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "#JLoDontGo - جنيفر لا تذهبي"؛ لمطالبتها من خلاله بعدم السفر وإلغاء برنامج حفلها هناك؛ احتجاجًا على ما تقوم به إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين واستغلالها للفن لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان ضدهم، بما في ذلك سجن الأطفال وقتلهم.

وتستعد "لوبيز" للذهاب إلى مصر قبل يوم واحد من حفلها في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي المقرر، يوم الخميس القادم، على أن تغادرها في اليوم التالي، وقد بيعت جميع تذاكر الحفل التي تراوحت بين ٢٠٠٠ الى ٤٥٠٠ جنية، ومن المنتظر أن يكون الحفل كامل العدد.