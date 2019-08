أثارت زيارة النجمة العالمية جنيفر لوبيز لإسرائيل غضب عدد كبير من محبيها وخاصة جمهورها المصري، الذي طالب شركة "أوراسكوم" المنظمة بإلغاء حفلها في مصر؛ وجاء ذلك بعد أن أحيت حفلاً ضخماً في تل أبيب، الخميس الماضي، ضمن جولتها الغنائية "It’s My Party" احتفالاً بعيد ميلادها الـ ٥٠، وخلال الحفل رحبت بالجمهور ووجهت كلمات شكر وحب له قائلة باللغة العبرية :"شالوم، أنا أحب تل أبيب"، بينما عبر خطيبها أليكس رودريغيز أثناء حضوره الحفل عن حبه لدولة إسرائيل.

وتعرضت "لوبيز" لانتقادات واسعة بعد زيارتها لأراضي القدس العاصمة الفلسطينية المحتلة برفقة زوجها وأبنائها، ونشرها صور عبر حسابها على إنستجرام علقت عليها :" لأول مرة في الوطن الأم إسرائيل، أحببت هذا المكان"، كما نشرت صور ظهرت فيها وهي تؤدي طقوساً تلمودية أمام حائط البراق الإسلامي بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وجاءت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الإجتماعي معادياً للصور التي نشرتها "لوبيز"؛ حيث لقبها البعض بـ"الصهيونية"؛ لحبها للكيان الصهيوني وتجاهلها لحقوق الفلسطينيين، وطالب أحدهم بإلغاء حفلها في مصر قائلاً :"المفروض أوراسكوم تلغي الحفلة"، بينما علق أحدهم قائلاً: "جي.لو أنتي في فلسطين لا تنسي ذلك"، كما علق أحد أعضاء فرقة كايروكي المصرية عبر تويتر قائلاً: "‏للشرح أكتر، ياريت جنيفر لوبيز ما تجيش مصر، بعد حفلة إسرائيل".

ولم يكتفي الجمهور المصري فقط بمهاجمة "لوبيز" بل كانت هناك ردود فعل لمحبيها من كل دول العالم، فعلقت إحداهن قائلة :" أعتقد إنك قد انتهيت ولن تعودي مغنيتي المفضلة بعد الآن؛ بسبب إنعدام الإنسانية لديك".

Well shit, I guess JLO is canceled now.

So tired of canceling my favorite artists because of their terrible humanity ugh 🤦🏻‍♀️ https://t.co/KnCYkhCDYU