العراق الخامس عالميًا والثاني عربيًا من حيث حجم احتياطي للنفط

أعلنت مؤسسة تصنيف (GFP) العالمية أن العراق احتل المركز الخامس عالميًا والثاني عربيًا من حيث أكثر الدول التي تمتلك احتياطي للنفط.

وذكرت المؤسسة -في تقريرها لعام 2020 وأوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- "أن احتياطي العراق من النفط الخام بلغ 142 مليارًا و500 ألف برميل، وهو بذلك يحتل المرتبة الخامسة عالميًا بعد كل من فنزويلا التي احتلت المرتبة الأولى بمقدار 300 مليار و700 مليون برميل".

وأوضحت أنه تلتها السعودية بالمرتبة الثانية (عالميا) بمقدار 266 مليارًا و500 مليون برميل، ومن ثم تأتي كندا بالمرتبة الثالثة بمقدار 169 مليارًا و700 مليون برميل، تليها بالمرتبة الرابعة إيران بمقدار 158 مليارًا و400 مليون برميل.

وأضافت أن العراق احتل المرتبة الثانية عربيًا بعد السعودية كأكبر احتياطي للنفط، لتأتي الكويت الثالث عربيًا بمقدار 101 مليار و500 مليون برميل، ومن ثم تأتي الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الرابعة بواقع 97 مليارًا و800 مليون برميل.

يُذكر أن وزارة النفط العراقية قد أعلنت في عام 2017 عن ارتفاع حجم الاحتياطي العراقي إلى 153 مليار برميل، فيما أشارت إلى أنها ستطلب من منظمة "أوبك" أعتماد ذلك.