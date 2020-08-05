وزير الصحة اللبناني: أعداد الشهداء ستزداد نتيجة ارتفاع أعداد المفقودين

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن لبنان يعاني من نقص بعدد الأسّرة والتجهيزات لإسعاف المصابين، وذلك في تصريحات لفضائية «LBC» اللبنانية، أثناء تواجده بمستشفى الكرنتينا، صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف في تصريحات للفضائية أن انفجار بيروت أدى إلى استشهاد 100 شخص حتى الساعة، متوقعًا زيادة أعداد الضحايا؛ بسبب ارتفاع أعدد المفقودين.

وفي تصريحات لجريدة «النهار» اللبنانية، قال «حسن» إن مستودعات وزارة الصحة تضررت بشكل كبير، لافتًا إلى وصول مستشفيات ميدانية تباعاً.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريحات صحفية صباح اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 100 شهيد وأكثر من أربعة آلاف جريح حتى الآن.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت.