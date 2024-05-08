أكسيوس: إسرائيل حذرت واشنطن من أن تعليق شحنة الأسلحة قد يقوض محادثات الهدنة

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة من أن تعليق شحنة الأسلحة قد يقوض محادثات الهدنة في غزة وصفقة تبادل الأسرى.

ونقل الموقع الأمريكي عن مصدرين مطلعين- لم يسمهما- قولهما، إن مسئولين إسرائيليين كبارا حذروا نظراءهم الأمريكيين من أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل قد يقوض مفاوضات حول صفقة الأسرى.

• واشنطن قلقة من اجتياح رفح بدورهم، قال مسئولون أمريكيون إن الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها إدارة بايدن، كانت وسيلة للولايات المتحدة للتعبير عن قلقها بشأن خطط إسرائيل لغزو بري محتمل لرفح جنوب قطاع غزة وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن واشنطن تراجع حاليًا بعض شحنات المساعدة الأمنية على المدى القريب في سياق الأحداث الجارية في رفح. ووفقا لأكسيوس، أدى هذا التوقف إلى زيادة التوترات بين إدارة بايدن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تزايدت بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة وسط التداعيات المحلية والعالمية للحرب في غزة.

وتعارض إدارة بايدن أي عملية برية كبيرة تقوم بها إسرائيل في رفح ولا تتضمن خطة موثوقة لحماية المدنيين، بينما سيطرت إسرائيل أمس الأول على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ووفقا لمسئولين أمريكيين، يرى البيت الأبيض أن عملية رفح "محدودة" حتى الآن، ولا يعتقد أن إسرائيل تجاوزت "الخط الأحمر" الذي وضعه بايدن، وهو ما قد يؤدي إلى تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب في غزة، على حد قولهم. وحذر المسئولون الأمريكيون من أنه إذا اتسعت العملية أو خرجت عن نطاق السيطرة، ودخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رفح نفسها، فسيكون ذلك بمثابة "نقطة انهيار" للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

• إسرائيل محبطة من ضغط واشنطن وقالت مصادر مطلعة إنه في الأيام الأخيرة، بعد أن أكدت الحكومة الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أوقفت الشحنة مؤقتا، أعرب المسئولون الإسرائيليون عن إحباطهم العميق لنظرائهم الأمريكيين. وقالت المصادر إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بأنها منزعجة ليس فقط من قرار تعليق الشحنة، ولكن أيضا من قرار تسريبها إلى وسائل الإعلام. وأخبر المسئولون الإسرائيليون إدارة بايدن أنها بحاجة إلى الضغط على حماس، وليس على إسرائيل، وأكدوا توقعاتهم بأن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها لهزيمة حماس، على حد تعبيرهم.

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