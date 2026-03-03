قطر: إيران تخطت الخطوط الحمراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ترى الحكومة القطرية، أن إيران تخطت "الخطوط الحمراء" بهجماتها على منطقة الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في العاصمة الدوحة اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك اتصال مع إيران.

وأضاف الأنصاري، أن قطر تركز على حماية أراضيها ومواطنيها.

وتشير قطر، إلى أن إيران أطلقت ما يربو على 100 صاروخ باليستي على قطر منذ السبت الماضي، وجرى اعتراض معظم الصواريخ، بالإضافة إلى إسقاط 39 مسيرة ومقاتلتين.

وجرى استهداف مطار الدوحة الدولي. واتهمت قطر إيران بشن هجمات على بنية تحتية حيوية فضلا عن المنشآت العسكرية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية، إن بلاده سجلت حتى الآن دخول 812 مسيرة لأراضيها، تم اعتراض 755 منها.