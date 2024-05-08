جيش الاحتلال يزعم التحقيق في إطلاق نار على فلسطينيين بمعبر كرم أبوسالم

ادعى جيش الاحتلال، أنه يحقق في حادث إطلاق نار قال إنها وقع على سيارة تقل عمالا فلسطينيين بينما كانوا في طريقهم إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال، نشره عبر حسابه بمنصة إكس: «في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، ورد تقرير عن إطلاق نار على سيارة تقل عمالا فلسطينيين كانوا في طريقهم إلى العمل، عند معبر كرم أبو سالم من جانب غزة».

وزعم جيش الاحتلال، أنه يتم التحقيق حاليا في ملابسات الحادث، وادعى أن معبر كرم أبو سالم مفتوح لمرور المساعدات الإنسانية ومستمر في نشاطه من جهة غزة.

وتزامنت المزاعم الإسرائيلية بشأن الحادث عند الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، مع إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت تحشدات لقوات إسرائيلية في موقع كرم أبو سالم العسكري.

وقالت الكتائب، في بيان: «قصفنا تحشدات قوات العدو في موقع كرم أبو سالم العسكري، بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم».

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح أمس الثلاثاء، اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ضمن ما زعمت إسرائيل أنها عملية محدودة النطاق في رفح، شملت توغلات برية وغارات جوية.

وأعلن جيش الاحتلال، السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في خطوة جاءت بعد ساعات من إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.

ورفح تؤوي أكثر من 1.2 مليون فلسطيني نزحوا إليها من كل أرجاء القطاع، علمًا بأن المدينة صغيرة المساحة، كان يقطنها قبل الحرب نحو 300 ألف فلسطيني، ما يشير إلى حجم الاكتظاظ الكبير وهو ما ينذر بارتكاب مجازر وحشية من قِبل جيش الاحتلال.