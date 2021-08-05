ارتفاع العجز التجاري الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.



وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري بلغ 7ر75 مليار دولار مقابل 71 مليار دولار خلال أيار/مايو الماضي وفقا للبانات المعدلة.



وكان المحللون يتوقعون وصول العجز إلى 1ر74 مليار دولار خلال حزيران/يونيو الماضي مقابل 2ر71 مليار دولار خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.



وقال ماهر رشيد خبير الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن "ازدهار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعثر الطلب من الخارج أدى إلى اتساع العجز التجاري للشهر الثاني على التوالي".



ويعكس العجز الأعلى من المتوقع للميزان التجاري الزيادة الحادة في قيمة الواردات بنسبة 1ر2% إلى 4ر283 مليار دولار بعد زيادتها بنسبة 3ر1% خلال أيار/مايو الماضي إلى 5ر277 مليار دولار.



في الوقت نفسه زادت قيمة الصادرات الأمريكية خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 6ر0% إلى 7ر207 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق إلى 5ر206 مليار دولار.