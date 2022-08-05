شاب يشعل النار في نفسه بسبب الخلافات الزوجية بمدينة سوهاج

أشعل شاب النار في نفسه بعد سكب مادة بترولية على جسده؛ بسبب وجود خلافات مع زوجته تسببت في قيامها بترك منزل الزوجية بمدينة سوهاج.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، لخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد تلقيه بلاغا يفيد قيام شخص بإشعال النار في جسده بدائرة القسم.



انتقل ضباط البحث الجنائي وبالفحص تبين "إ. م" 31 عامًا، عامل، بسكب بنزين على نفسه وإشعال النيران في نفسه؛ ما نتج عنه إصابته بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 40%، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام في حالة خطرة.



وأفاد شقيقه بمضمون ما تقدم، وعلل ذلك لقيام زوجته بترك المنزل، بسبب خلافات زوجية فيما بينهما، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.