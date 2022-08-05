الجمهور يتوافد على حفل عمرو دياب بالعلمين وعرض بالمظلات قبل بدايته

توافدت أعداد كبيرة من الجمهور على حفل الفنان عمرو دياب، الذي يحييه اليوم، بالعلمين أرينا، في مدينة العلمين الجديدة، ومع بداية توافد الجمهور قدم منظموا الحفل عرضا بالمظلات فوق منطقة الحفل.



ومن المقرر أن يقدم الهضبة باقة متنوعة من أحدث أغانيه ومنها «اللوك الجديد»، و«اللي يمشي يمشي»، و«هتدلع»، و«أنت الحظ»، إلى جانب بعض من أغانيه القديمة المحببة للجمهور، ومن بينها «تملي معاك»، و«قمرين»، و«العالم الله»، و«وحشتيني»، و«نور العين»، و«رصيف نمرة 5».



وكان أحيا «الهضبة» أولى حفلات موسم الصيف، بحفل غنائي يوم 12 يوليو الماضي، بأحد الشواطئ الخاصة بمدينة العلمين الجديدة، وقد أثارت أسعار تذاكر الحفل ضجة كبيرة حيث تداول البعض أن سعر التذكرة تصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ما نفته الشركة المنظمة، وأعلنت عن أسعار تذاكر الحفل التي تنقسم لعدة فئات، الفئة الأولى بـ10 آلاف جنيه، والفئة الثانية بـ5 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بـ4 آلاف جنيه، والفئة الرابعة بـ3500 جنيه، والفئة الخامسة بـ2500 جنيه، والفئة السادسة بـ2000 جنيه، والفئة السابعة بـ1500 جنيه.



يذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرا أحدث أغنياته "زمن المجاملة"، وذلك عبر تطبيق أنغامي، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكساچ و ديچتال ماستر امير محروس.