الأردن يؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة

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أكد الأردن مساء اليوم الجمعة "ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة".

وطالبت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول من "التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس"، وفق الأنباء الأردنية( بترا).

وأضاف أن "حل مشكلة قطاع غزة والحؤول دون تفاقم العنف يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 10 بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام وسيدة فيما أصيب 55 آخرين بجروح على الأقل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ أربعة أيام استنفار قواته على "جبهة غزة" ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية؛ تحسبا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد ردا على اعتقال أحد قادتها بعد إصابته بجروح في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.