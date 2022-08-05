 سكاي نيوز عربية: اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد في غارة إسرائيلية على غزة - بوابة الشروق
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سكاي نيوز عربية: اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد في غارة إسرائيلية على غزة

وكالات:
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 4:10 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 4:10 م

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، باغتيال قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، تيسير الجعبري في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "معا" الفلسطينية بأن غارة إسرائيلية وسط غزة استهدفت شقة سكنية في برج فلسطين.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب أن "الجيش قصف قطاع غزة، تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".

وأطلق الناطق باسم جيش الاحتلال اسم "الفجر الصادق" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، مطالبا مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ.

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