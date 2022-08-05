تصدرت الفنانة روبي ترند جوجل، بعد تصريحاتها الجريئة خلال برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث كشفت روبي عن العديد من أسرارها الشخصية التي تفاجأ الجميع بها خلال الحلقة.

وقالت روبي إنها تبلغ من العمر 40 عاما، الأمر الذي أثار د لأسباب عديدة، منها؛ أنها لأول مرة تكشف عن عمرها وهذا الأمر لا يتكرر كثير مع النجوم أن يفصح أحد عن عمره، والأمر الثاني أن آثار التقدم في السن لا يظهر عليها، ووجهت رسالة للجمهور: «اشربوا مياه كتير لأنها بتجدد خلايا البشرة».

وأضافت روبي أن اسمها الحقيقي رانيا، قائلة: «الناس فاكرة أن اسمي رباب من روبي.. لكن روبي ده اسم فني فقط»، موضحة أن المخرج الراحل يوسف شاهين هو من أطلق عليها روبي خلال تصوير فيلم «سكوت هنصور» واقترح عليها اسم روبي وأعجبت به لأن نطقه سهلا.

وأشارت روبي إلى أن حياتها لم تكن سهلة بسبب إثارة الجدل التي كانت تلازمها خلال أعمالها الفنية، حيث تعرضت للعددي من الأزمات، وتركت حبيبها بسبب ردود فعل الجمهور على أغانيها، كما تسببت الأغاني التي قدمتها في مقاطعة خالاتها لها ولوادتها، وكان هذا الحدث بمثابة نقطة تحول لها.

وتابعت: أنها قررت التوقف لفترة من أجل إعادة ترتيب الأمور مرة أخرى، وقدمت مسلسل «سجن النسا» وقررت بعده أن تتغير، قائلة: «قعدت مع نفسي وقولت هتغير.. وقفت مع نفسي وقفة بجد»، مضيفة انها اتجهت للتمثيل لكي تثبت للجميع أن روبي ليست رقصة فقط أو غنوة.

وأكدت روبي أنها لم تكن ترغب في الشهرة إطلاقا، وبدأت مسيرتها كموديل إعلانات، وكانت تتمنى أن تتزوج وتعيش حياة هادئة مستقرة، قائلة: «كان نفسي أتجوز وأشتغل وأكون موظفة بس دلوقتي خلاص مبقاش ينفع».

وأوضحت روبي أنها كانت ترفض تقديم أغنية «هوبا» و«فيستك» لأنهما كلمات ليس لها معنى، مشيرة: «اتخانقت مع عزيز الشافعي بسبب اغنية حتة تانية بسبب كلمة «هوبا» وهو كلامة صايع وفاهم دماغ المصريين».

وأشارت روبي أنها كانت أنانية في فترة طفولتها بسبب رفضها أن تقوم والدتها بالزواج بعد وفاة والدها، قائلة: «عايزة أضرب نفسي ميت جزمة عشان ظلمت أمي ومخلتهاش تتجوز».