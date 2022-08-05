لندن: الأنشطة الروسية تعرض محطة طاقة نووية أوكرانية للخطر

أفادت وزارة الدفاع في بريطانيا، استنادا إلى معلومات الاستخبارات البريطانية، بأن الأنشطة الروسية قد تعرض للخطر أمن وسلامة محطة الطاقة النووية في زابوروجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "بعد خمسة أشهر من الاحتلال، لا تزال نية روسيا حيال محطة الطاقة النووية في زابوروجيا غير واضحة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها (موسكو) في المنشأة ربما قوضت أمن وسلامة العمليات المعتادة التي تتم بالمحطة".

وقال التقرير إن القوات الروسية استخدمت وحدات مدفعية في مناطق قريبة من المحطة النووية لاستهداف منطقة أوكرانية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وأضاف أن الروس استخدموا المنطقة المحيطة بالمحطة، مدينة إنرهودار المحاذية لها بالتحديد، استراحة لقواتهم، "كما استغلوا وضع الحماية الذي تحظى به محطة الطاقة النووية لتقليل خطر الهجمات الأوكرانية الليلية على معداتهم وأفرادهم".