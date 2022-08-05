رئيس وزراء الهند يعرب عن رغبة بلاده في توسيع نطاق علاقاتها مع الفلبين

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، عن رغبة بلاده في توسيع نطاق العلاقات ودعم الشراكة مع الفلبين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الهندي مع الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، حيث استعرض الجانبان مجالات الشراكة المتعددة بين البلدين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي، في معرض بيان أصدره اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن، أن رئيس الوزراء أكد أهمية الدور الذي تلعبه الفلبين ويتماشى مع سياسة الاتجاه شرقًا الذي تنتهجه الهند ويدعم رؤيتها بشأن الوضع في منطقة الاندو / باسيفيك، وأنه أعرب عن رغبة الهند في توسيع نطاق العلاقات الثنائية.

وجاء في البيان أن الزعيمين استعرضا مجالات الشراكة المتعددة الجوانب بين البلدين، وأعربا عن ارتياحهما للنمو السريع للتعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة، وأضاف أن رئيس الوزراء الهندي أكد أيضًا للرئيس الفلبيني تأييد الهند الكامل لخططه ولمشروعات التنمية في الفلبين.

وأشار البيان إلى أن الهند والفلبين ترتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ 26 نوفمبر عام 1949.