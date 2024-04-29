تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد غد الأربعاء، رحلة إلى منطقة جنوب المحيط الهادئ وذلك بعد أن كانت اضطرت إلى إلغاء هذه الرحلة في أغسطس الماضي بسبب تكرار عطل فني في طائرتها الحكومية؛ وتشمل هذه الرحلة التي تستغرق أسبوعا كلا من استراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم إنه سيتم تعويض هذه الزيارة الآن.

وستتوجه بيربوك أولا إلى مدينة أديلايد في استراليا، وبعد ذلك ستواصل رحلتها يومي الجمعة والسبت المقبلين في العاصمة النيوزيلندية أوكلاند، قبل ختام الجولة في فيجي، الدولة الجزيرة في جنوب المحيط الهادئ. وستركز الوزيرة في جولتها على السياسة الأمنية وحماية المناخ.

وتعد فيجي إحدى الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ حيث اضطرت هذه الدولة بالفعل إلى إخلاء مناطق المستوطنات في بعض الجزر لأن الفيضانات ستغمرها في المستقبل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق لوزير خارجية ألماني أن زار فيجي من قبل، كما لم يزر وزير خارجية ألماني كلا من أستراليا ونيوزيلندا منذ 13 عاما.

كانت بيربوك اضطرت إلى إلغاء الزيارة إلى الدول الثلاث لتكرار حدوث نفس العطل الفني في طائرتها مرتين عند توجهها إلى استراليا خلال 24 ساعة، وذلك بعد توقفها المؤقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

كانت طائرة الوزيرة توقفت للتزود بالوقود في الإمارات في منتصف أغسطس الماضي أثناء توجهها إلى استراليا.

يذكر أنه بعد فترة قصيرة من إقلاعها متوجهة إلى استراليا في الصيف الماضي، اضطرت بيربوك إلى العودة مرة أخرى إلى الإمارات بعد اكتشاف تعذر طي قلابات الهبوط في الطائرة، وخضعت الطائرة للصيانة في الإمارات وأجرت رحلة تجريبية قبل أن تقلع مرة أخرى لاستكمال رحلتها لكن العيب نفسه ظهر مجددا الأمر الذي جعل وزيرة الخارجية الألمانية تنهي رحلتها وتعود إلى ألمانيا على متن طائرة خطوط جوية.