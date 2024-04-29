وزير الطاقة السعودي: استطعنا خلال فترة قصيرة تأمين دعم العالم للاقتصاد الدائري للكربون

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن هناك جوانب مختلفة لمعضلة الطاقة تتمثل في توفرها وتكلفتها، مشيرا الى اننا استطعنا "تأمين دعم العالم للاقتصاد الدائري للكربون".

وأضاف الوزير السعودي، خلال مشاركته في جلسة ضمن مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم، حول موضوع تحول الطاقة من وجهة نظر الشركات: "استطعنا خلال فترة قصيرة تأمين دعم العالم للاقتصاد الدائري للكربون".

وتابع: "ملتزمون بتطوير تقنيات إعادة تدوير واستخدام الكربون.. وما ندعو لتنفيذه عالمياً هو انعكاس لما نحققه على الأرض في المملكة".

وكشف أن المنشآت السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه تعالج ما يصل إلى نصف مليون طن.

وشارك الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة حوارية بعنوان"تعزيز الابتكار في احتجاز الكربون واستخدامه من خلال الشراكات العالمية"، وذلك في اليوم الثاني من الاجتماع الخاص بالرياض للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وانطلقت أمس الأحد في الرياض أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بعيداً من منتجع دافوس في سويسرا، بمشاركة نحو ألف مسؤول من 92 دولة، يناقشون على مدى يومين التوترات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب المشتعلة في غزة، وفرص سد الفجوة بين الشمال والجنوب، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية، تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".

ويهدف المنتدى لتعزيز الحوار بين قادة الفكر حول موضوعات عدة، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية، وسيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا المهمة.