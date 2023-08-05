محافظ الوادي الجديد: نشارك بـ182 مشروعا في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات المتقدمة للمشاركة في الدورة الثانية من "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" بالمحافظة، بلغ 182 مشروعًا مستوفي للشروط والضوابط المعلنة من قِبل اللجنة التنفيذية للمبادرة.

وأوضح السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة، أنه تم مد مهلة التقديم بالمبادرة حتى الأول من سبتمبر القادم؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين.

وأشار إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها عالميًا التي تتضمن حلول للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، ودعم المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة، وتراعي البعد البيئي في مراحلها المختلفة.

جدير بالذكر أن المحافظة شكلت لجانًا تنفيذية وفرعية بمراكز المحافظة؛ لتقديم الدعم للراغبين في التقديم بالمبادرة والإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل على المنصة.