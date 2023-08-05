العراق: تفتيش الحدود الفاصلة بين 3 قيادات عمليات لحماية أبراج الطاقة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، انطلاق عملية تفتيش واسعة للحدود الفاصلة بين ثلاث قيادات أمنية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية.



وقال بيان للخلية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، في مواصلة الضغط على العناصر الإرهابية المنهزمة والخارجين على القانون لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسئولية لحماية أبراج الطاقة الكهربائية، وبإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، عملية تفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات (غرب نينوى - صلاح الدين - الجزيرة).



ووفق البيان، فقد شرعت قيادة عمليات غرب نينوى من خلال فرقتي المشاة ١٥ و٢٠ - قيادة حرس الحدود المنطقة السادسة - وقطعات الحشد الشعبي بواجب تفتيش وتطهير جزيرة الحضر والحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين والجزيرة ضمن قاطع المسئولية.



أما قيادة عمليات صلاح الدين، فقد شرعت والقطعات الملحقة بها من خلال لواءي المشاة ٩١ -٩٥ و الفرقة ٢١ وفوج سوات قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، بواجب تفتيش وادي الثرثار والقرى شرق وادي الثرثار.



وأشار إلى أن قيادة عمليات الجزيرة شرعت ومن خلال فرقة المشاة السابعة - لواء مغاوير القيادة والقطعات الملحقة بها ولواء ٥٧ حشد عشائري بواجب بحث وتفتيش الأماكن باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.



وتابع البيان: «قطعاتنا الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار».