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خسر عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية في ربع نهائي منافسات وزن فوق 130 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية رقم 33 والمقامة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وتلقى منيع الخسارة في دور الـ8 أمام التشيلي فيرنانديز أكوستا بنتيجة 2-1.

وينتظر لاعب مصر صعود بطل تشيلي إلى المباراة النهائية لخوض منافسات الترضية طمعًا في ميدالية برونزية.

وكان عبد الطيف منيع قد استهل مشواره بالفوز على بطل تركيا حمزة بكير بنتيجة 3-1. وتقام منافسات المصارعة خلال الفترة من 5 الى 11 أغسطس في صالة champ de mars بالقرب من برج إيفل وسط العاصمة الفرنسية.

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعباً وهم: المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم.

وأخيرًا المصارعة النسائية والتي تمثل مصر فيها اللاعبة ندى مدني في منافسات وزن 50 كجم.