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الزمالك يصل ستاد القاهرة لمواجهة إنبي في الدوري

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 7:36 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 7:36 م

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الاثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء، استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق البترولي.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وبعدها اختار الجهاز الفني القائمة التي ستخوض اللقاء للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة


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