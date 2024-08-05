 جيش الاحتلال يفشل في استدعاء الحريديم إلى مكتب التجنيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يفشل في استدعاء الحريديم إلى مكتب التجنيد

وكالات
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 9:42 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 9:42 م

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