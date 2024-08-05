الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

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دعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط، مشددة على أهمية بذل كل الجهود لتجنب انزلاق الأوضاع نحو الهاوية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تصريحات نقلها موقع المفوضية الرسمي، اليوم الاثنين، إنه «يشعر بقلق عميق إزاء تزايد خطر اندلاع صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط».

وناشد جميع الأطراف والدول صاحبة النفوذ، التحرك بشكل عاجل؛ لتهدئة الوضع والذي قال إنه أصبح «خطيرا للغاية».

وشدد المفوض الأممي على أن «حقوق الإنسان - وأولها وأهمها حماية المدنيين - يجب أن تكون على رأس الأولويات».

ونوه أن المدنيين - ومعظمهم من النساء والأطفال – شهدوا معاناة لا تطاق نتيجة للقنابل والأسلحة، على مدار الأشهر الـ10 الماضية.

وأضاف: «يجب بذل كل الجهود اللازمة لتجنب انزلاق هذا الوضع إلى هاوية أعمق لن تؤدي إلا إلى عواقب أكثر فظاعة على المدنيين».