الخارجية اليابانية تحث رعاياها في لبنان على المغادرة

أصدرت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا حثت فيه اليابانيين الموجودين في لبنان على المغادرة في ضوء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأمس الأحد، قال جوناثان فاينر، نائب مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة طلبت من مواطنيها مغادرة لبنان وقررت نشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط في إجراء وقائي ودفاعي.

وأضاف فاينر في حديث لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "هدفنا هو خفض التصعيد. هدفنا هو الردع وهدفنا هو الدفاع عن إسرائيل".

وكانت وزارتا الخارجية الفرنسية والإيطالية قد قالتا، يوم الأحد، إنهما حثتا رعاياهما على مغادرة لبنان بسبب خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وأوصت وزارة الخارجية الفرنسية الرعايا المقيمين في إيران بمغادرتها مؤقتا نظرا لخطر إغلاق المجال الجوي لإيران.

وحثت الوزارة، يوم الجمعة، الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران.

كما دعت الوزارة في توصية منفصلة الرعايا في لبنان، وخاصة أولئك المسافرين في رحلات ترفيهية هناك، إلى اغتنام فرصة استمرار الرحلات الجوية حتى الآن للمغادرة، بحسب "رويترز".

وعبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الأحد، الإيطاليين الموجودين مؤقتا في لبنان إلى عدم السفر إطلاقا إلى جنوب البلاد وإلى العودة إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن على متن رحلات تجارية “نظرا للوضع المتدهور"، قائلاً: "ندعو أيضا الإيطاليين إلى عدم التوجه إلى لبنان في رحلات سياحية".

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "آير فرانس"، السبت، إنها وشركة "ترانسافيا" التابعة لها ستمددان تعليق رحلاتهما بين باريس وبيروت حتى السادس من أغسطس على الأقل مع احتدام التوتر بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن مسئولين أمنيين قولهم إن وحدات الاحتياط في جميع أنحاء إسرائيل وخاصة بالشمال في حالة تأهب قصوى، مضيفين: "أعيننا على الأرض وليست بالسماء ونستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة".

واحتدم التوتر بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، يوم الأربعاء، غداة غارة إسرائيلية على بيروت أسفرت عن مقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية.