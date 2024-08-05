أظهرت مقاطع فيديو مركبات عسكرية إسرائيلية تتعمد صدم سيارات الفلسطينيين، أثناء اقتحامها مدينة جنين ومخيهما في الضفة الغربية المحتلة، الإثنين.

ويبدو في الفيديو مركبات ضخمة تابعة مسرعة لجيش الاحتلال، تفتح الطريق أمامها بإزاحة السيارات الأخرى، وداخلها ركاب، عن الطريق، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «قدس» الإخبارية.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن الجيش ينفذ حاليا عملية في مخيم جنين، شمالي الضفة. وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلي وسط مدينة جنين.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي. واستشهد ما لا يقل عن 604 فلسطينيين في الضفة برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، منذ اندلاع حرب غزة، بحسب مسئولين فلسطينيين.

وفي المقابل، قتل 17 إسرائيليا على الأقل في الضفة الغربية خلال هجمات في الفترة نفسها، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية