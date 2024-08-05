79 جامعة حكومية وخاصة وأهلية و206 معهد عالي ومتوسط أمام طلاب الثانوية بتنسيق الجامعات 2024

- 65 ألف طالب يسجلون اختبارات القدرات والخميس أخر فرصة للتسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق قبولهم بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، وتضم 27 جامعة حكومية و32 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية، ليبلغ عددها 79 جامة، بالإضافة إلى جامعات بقوانين خاصة كجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعات باتفاقيات دولية وتضم 6 جامعات هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، جامعة اسلسكا، جامعة برلين الألمانية بالجونة، جامعة سنجور، فضلًا عن جامعات باتفاقيات إطارية وهي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة العربية المفتوحة، و5 أفرع الجامعات الأجنبية معظمها في العاصمة الإدارية.كما يشهد تنسيق العام الجامعي الحالي، بحسب ما أعلنته التعليم العالي من قوائم، حوالي 10 جامعات تكنولوجية، تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، و أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي كأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.وحول المعاهد العالية، فيبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حاليًا 206 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية مُتخصصة هندسة، تجاري، علوم وحاسب، إعلام ولغات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، علوم صحة وتمريض، زراعية، وتضم المعاهد الخاصة العالية الهندسية 55 معهدًا، وتضم المعاهد الخاصة العالية الشعبة التجارية 71 معهدًا، والمعاهد الخاصة العالية "شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات" 15 معهدًا، والمعاهد الخاصة العالية للغات والإعلام تضم 19 معهدًا، وتضم المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق 19 معهدًا، وتضم المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية 16 معهدًا، وتضم االمعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية 9 معاهد، وتضم المعاهد الخاصة العالية الزراعية معهدين فقط، بالإضافة إلى عدد من الكليات التكنولوجية التي تضم 44 معهدًا فنيًا متوسطًا، فضلًا عن المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحةوالتي تضم 12 معهدًا.

في سياق متصل، أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أمس الإثنين، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 65 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء الخميس المقبل 8 أغسطس/ علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة، وستكون أخر فرصة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا)، كليات التربية الرياضية (بنين وبنات)، كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان)، كلية التربية الفنية (جامعة المنيا)، كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة.