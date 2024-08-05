كوريا الجنوبية تحث رعاياها على مغادرة لبنان وإسرائيل في أقرب وقت ممكن

قالت وزارة الخارجية اليوم الاثنين إنها تنظر في اتخاذ تدابير مختلفة لضمان سلامة الكوريين الجنوبيين، حيث من المتوقع أن يكون هجوم إيران على إسرائيل وشيكا.

وعقدت الوزارة اجتماعا برئاسة النائبة الثانية لوزير الخارجية كانج إن-سون، يوم أمس الأحد، لمراجعة الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ودراسة التدابير اللازمة لتوفير الحماية الآمنة للمواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في لبنان وإسرائيل.

وخلال الاجتماع، حثت الوزارة المواطنين المقيمين في المنطقة على مغادرة البلدين في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «يونهاب»، اليوم الاثنين.

وقال مصدر إن نحو 550 مواطنا، ونحو 120 مواطنا، ونحو 110 مواطنين، يقيمون حاليا في إسرائيل ولبنان وإيران على التوالي.

وحثت الحكومة المواطنين المقيمين في المنطقة على مغادرتها باستخدام بعض الطائرات المدنية التي لا تزال تعمل.

كما تتحقق الحكومة أيضا من شبكة الاتصال في حالات الطوارئ، والتواصل مع السلطات ذات الصلة، ومراقبة الوضع.

وقد تم إصدار تحذيرات السفر المستوى 3 أو تحذير المغادرة لجميع مناطق إسرائيل ولبنان، والمستوى 4 أو حظر السفر إلى قطاع غزة.

وتخضع معظم المناطق في إيران لتحذير السفر من المستوى 2 أو تجنب السفر غير الضروري باستثناء بعض المناطق الحدودية في إيران.