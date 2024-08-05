سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استنكر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استفسارا عن عدم مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في مواجهة المقاولون العرب، مساء الأحد، في الدوري.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لقد فزنا 0/4 بدون أفشة، ولا أفهم لماذا تسألون عنه".

وجلس أفشة على مقاعد البدلاء بينما أشرك المدرب السويسري الرباعي بيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح في الشوط الثاني.

وعن الفوز العريض على المقاولون، أشار "سيطرنا منذ البداية ونجحنا في التسجيل واستغلال الفرص لذا كنا أكثر هدوء، وكان شكل الفريق جيدا".

ويحتاج الأهلي لنقطة واحدة فقط من آخر أربع مباريات ليؤكد تتويجه بلقب الدوري هذا الموسم 2024/2023.