إصابة 7 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة في رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء انفجار عبوة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما نشره موقع «العهد» الفلسطيني، اليوم الاثنين، وصفت حالة بعضهم بالحرجة والخطيرة.

وأمس الأحد، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في تقرير لها، أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة، وفقا لبيانات قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولم تحدد الصحيفة الإسرائيلية العدد الفعلي للقتلى وكم عدد الجرحى منهم، لكنها أضافت أن نحو 1000 جندي جديد ينضمون إلى مركز التأهيل التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية كل شهر.

وأشارت الصحيفة إلى تشريع قانون تمديد الخدمة الإلزامية ترك الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي في حالة إحباط كبير وعلامات استفهام، منوهة أن الكنيست دخل في إجازته الصيفية هذا الأسبوع دون أن يكمل ينتهي من قانون تمديد الخدمة العسكرية عامين و8 أشهر إلى 3 سنوات.

وأضافت أنه في هذه الأثناء، يتزايد غضب العديد من الجنود الذين من المفترض أن يتم تسريحهم من الخدمة في الشهر المقبل، خصوصا أولئك الذين أمضوا ما يقرب من 10 أشهر متتالية في ساحات القتال في قطاع غزة، ولا يعرفون بعد كيف يخططون لمستقبلهم، سواء فيما يتعلق بالسفر للخارج أو الالتحاق بالدراسات الأكاديمية في أكتوبر المقبل أو غيرها من الخطط المستقبلية.