محافظ المنيا: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني لبناء الجمهورية الجديدة

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يومها الثاني، حيث تفقد عددًا من اللجان الانتخابية، شملت: مدرسة الثانوية بنات القديمة، ومدرسة القومية، ومدرسة الصالح الابتدائية، للاطمئنان على انتظام التصويت وتوفير التسهيلات اللازمة للناخبين.

وخلال الجولة، أكد المحافظ على انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان، والتزام الأطقم الإدارية والأمنية بكافة الضوابط والتعليمات، مشيدًا بالجهود المبذولة في تأمين اللجان وتيسير الحركة أمام الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة وصولهم إلى صناديق الاقتراع.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة استعدت بشكل كامل لتيسير عملية التصويت، من خلال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير وسائل النقل، وتعزيز الإجراءات الأمنية، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات في جميع المراكز والمدن لمتابعة سير الانتخابات على مدار الساعة.

وأضاف: "نلتزم بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مناخ ديمقراطي آمن، ونؤكد أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجب وطني، وخطوة مهمة في طريق بناء الجمهورية الجديدة".

ووجّه المحافظ الشكر للقضاة والعاملين في اللجان الانتخابية والجهات المعاونة، على دورهم الوطني في إنجاح العملية الانتخابية، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يُعد ركيزة أساسية لدعم الحياة النيابية والتشريعية في مصر.

كما أشاد المحافظ بوعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الفاعلة، داعيًا الجميع للنزول والإدلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان في التاسعة مساءً، قائلًا: "الإقبال الكبير الذي نشهده اليوم هو رسالة واضحة بأن الشعب المصري شريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء".

وتضم محافظة المنيا 469 مقرًا انتخابيًا و476 لجنة فرعية على مستوى المراكز، تستقبل نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات الرئيسية لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية وانضباط.





