تقارير: نتنياهو يقرر احتلال غزة بالكامل

أفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر أن تقوم قواته باحتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك وسط انتقادات متزايدة للوضع الإنساني المأساوي في القطاع الساحلي.

وتردد أن نتنياهو يعتزم التشاور مع حكومته والقيادة العسكرية في الأيام المقبلة لحشد الدعم لخطة احتلال قطاع غزة بأكمله.

ونقل موقع يديعوت أحرنوت الإخباري الإسرائيلي عن مسؤول رفيع المستوى مقرب من نتنياهو قوله: "لقد حُسم الأمر، سنقوم باحتلال كامل لقطاع غزة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه قد صرح في وقت سابق أنه يخطط لعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر لمناقشة الإجراءات الإضافية في غزة، رعد مرور نحو 22 شهرا على بدء الحرب.

وفي رسالة فيديو تم نشرها أمس الأحد، قال نتنياهو إن حركة حماس الفلسطينية ترفض الموافقة على حل عن طريق التفاوض.