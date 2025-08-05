القادسية السعودي يخسر أمام إشبيلية وديا

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خسر فريق القادسية السعودي أمام نظيره إشبيلية الإسباني، بركلات الترجيح، في مباراة ودية على كأس أنطونيو بويرتا، التي أقيمت على ملعب الفريق الأندلسي.

تقدم إشبيلية بالهدف الأول عن طريق دودي لوكيباكيو من ركلة ركنية في الدقيقة 8.

بينما أدرك القادسية التعادل عن طريق ماتيو ريتيجي في الدقيقة 29 من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ثم عاد إشبيلية للتقدم في النتيجة بعد تسديدة من ستانيس إيدومبو، بالدقيقة 59، بعد كرة عرضية أرسلها فارجاس.

لكن القادسية نجح في العودة إلى المباراة، وأدرك هدف التعادل بتوقيع البديل كارفاليو، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بنتيجة (2-2)، ويتحول إلى ركلات الترجيح.

وفاز إشبيلية بركلات الترجيح على حساب القادسية (4-1)، بعدما أهدر لاعبي الفريق السعودي ركلتي ترجيح، فيما سجل لاعبي الخصم كل الركلات.