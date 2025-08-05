ترامب يهدد الهند برسوم جمركية جديدة خلال 24 ساعة بسبب النفط الروسي

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند قريبا جدا بسبب تعاملاتها التجارية مع روسيا.

وقال ترامب لشبكة "سي ان بي سي" اليوم الثلاثاء "لقد اتفقنا على 25% ولكن أعتقد أنني سأرفع هذه النسبة بشكل كبير خلال الـ24 ساعة القادمة، لأنهم يشترون النفط الروسي".

وأوضح ترامب: "إنهم يقومون بتغذية آلة الحرب. وإن كانوا سيفعلون ذلك، فلن أكون سعيدا".

كان ترامب قد هدد سابقا بزيادة الرسوم الجمركية في سياق الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لكنه لم يقل شيئا عن نسبة محددة.

وجاء إعلان ترامب قبل نهاية المهلة النهائية التي حددها لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار مع أوكرانيا.

وكان ترامب قد هدد روسيا إنها إذا لم تحقق أي نتيجة خلال المهلة المحددة - التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر لمدة 10 أيام - فإنه سيفرض عقوبات على شركاء روسيا التجاريين.