الشيبي يكشف حقيقة عروض الرحيل عن بيراميدز

أكد محمد الشيبي، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، أنه حصل على عدة عروض، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين قاتلوا من أجل التتويج بدوري الأبطال في الموسم الماضي.

وقال الشيبي في تصريحات عبر قناة أون: "أشكر جميع اللاعبين على الموسم الماضي والتضحية التي قدموها".

وأضاف: "الحمد لله توجنا بدوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله يكون حافز لنا في الموسم القادم لتحقيق المزيد من الألقاب".

وواصل: "أي بطولة كنا نشارك فيها كان هدفنا التتويج بها، إن شاء الله كل بطولة سنقاتل من أجلها في الموسم الجديد".

أما عن العروض التي تلقاها.. قال الشيبي: "بالتأكيد هناك عروض خارجية، لكن إذا قدر الله الاستمرار مع بيراميدز سأقاتل حتى النهاية".