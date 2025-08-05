الصليب الأحمر: فرص إنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل يوما بعد آخر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر شددت على وجوب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بسرعة ودون عوائق

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، من أن فرص إنقاذ الأرواح في غزة "تتضاءل يوما بعد يوم"، ودعت إلى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع "بسرعة ودون عوائق".

وقالت المنظمة، في بيان، إنها مستعدة لتوسيع نطاق إيصال المساعدات المنقذة للأرواح بأمان إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها بمختلف أنحاء القطاع.

وشددت على "وجوب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق، وتيسير مرورها".

وقالت اللجنة الدولية إنه "مع تفاقم النقص الحاد في الغذاء يوما بعد يوم، لا بد من تمكين المدنيين في غزة من الحصول على الغذاء بشكل فوري ومستدام".

وأضافت: "نافذة الفرص لإنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل يوما بعد يوم. ولا بد من التحرك العاجل الآن".

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قِبل الأمم المتحدة.​​​​​​​

ومنذ بدء هذه الآلية، وصل عدد الشهداء إلى ألف و568 فلسطينيا، وأكثر من 11 ألفا و230 مصابا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار يوميا على منتظري المساعدات، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "لا بد من التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت إن "التوصل إلى اتفاق مستدام بين الأطراف المعنية هو وحده الكفيل بإنهاء المعاناة التي يتكبدها الرهائن وأسرهم، وكذلك الملايين في غزة الذين يكافحون من أجل تأمين الضروريات للبقاء على قيد الحياة".

وأكدت استعدادها لإيصال الأدوية والغذاء ونقل معلومات عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى أسرهم.

وعادة ما تنسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمليات نقل الأسرى المفرج عنهم من جانب حماس وإسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع العدد الإجمالي لضحايا التجويع الممنهج وسوء التغذية إلى "188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلا"، منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ ذلك الحين، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين