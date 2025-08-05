الحوثيون يعلنون قصف مطار بن جوريون في إسرائيل

قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن قواتها نفذت عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي استهدف مطار بن جوريون في إسرائيل.

‌‏وأوضح يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، أن "القوة الصاروخية (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأضاف أن العملية حققت هدفها بنجاح "وتسببت في هروع الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار" ، مؤكدا استمرار عملياتهم العسكرية "حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل.