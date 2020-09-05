رئيس كتلة حزب ميركل يدعو إلى اتفاق حول رئاسة الحزب

دعا رالف برينكهاوس رئيس كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالبرلمان الالماني "بوندستاج"، مجددا إلى حل ودي بشأن شخصية المرشح لرئاسة الحزب في المرحلة المقبلة.

وقال برينكهاوس في تصريحات لبوابة الرواد "بيونير" الإخبارية: "آمل ان يكون هناك اتفاق وأن ندخل بعد ذلك إلى العام المقبل معا من دون خاسر".

وأضاف برينكهاوس: "ألاحظ الآن خلال المناقشات الجارية مع قاعدة الحزب أن هناك تشوقا كبيرا للغاية إلى هذه النتيجة، وألاحظ أنه من الأفضل أن يحشد الجميع قدراتهم معا وهذا أفضل من أن يكون هناك رابحون وخاسرون".

وكان برينكهاوس قال الشهر الماضي أن حلا توافقيا يتخذ قبل المؤتمر العام للحزب الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيكون أفضل البدائل، ومن المقرر انتخاب قيادة جديدة للحزب خلال المؤتمر الذي يعقد في شتوتجارت في ديسمبر المقبل.

ويعتبر أوفر المرشحين لهذا المنصب حظا رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت، والخبير الاقتصادي فريدريش ميرتس وخبير الشؤون الخارجية نوربرت روتجن.